Il gran mistero della famosa meteorologa che in 23 anni sembra non essere mai invecchiata, ora ha 45 anni ma dimostra 22 anni

Un mistero avvolge una metereologa cinese che, all’età di 45 anni sembra averne 22. La donna cinese, Yang Dan desta davvero meraviglia perché dalla sua prima apparizione televisiva come metereologa a quando aveva 22 anni a oggi non è cambiata affatto. Sul suo volto e sul suo fisico non ci sono i tempi del segno che ognuno di noi ha e, che , spesso, pesano.

Per lei il tempo sembra non essere mai trascorso ma non come a volte si dice di chi invecchia bene , per lei è diverso perché è rimasta identica a quando aveva 22 anni.

Non si sa se la donna segua una dieta particolare, se è per genetica che è sempre uguale o se, piuttosto, si è sottoposta a qualche ritocchino.

Qualunque sia il motivo della sua freschezza è davvero sorprendente.

In tanti si chiedono se dipende dalle luci che ci sono negli studi televisivi ma l’effetto finale sorprende e meraviglia.

La donna che è nata nel 1973 sembra la ragazzina 22 enne che è apparsa per la prima volta in tv negli anni 2000. Lei non rivela il segreto della sua eterna giovinezza ma le discussioni sul suo aspetto fisico sono pubbliche e di lei si occupano spesso i media senza, però, saper dare una risposta a quello che sembra davvero un prodigio.