Bimba di 6 anni in auto inizia a gridare per il dolore, ha rischiato di morire, la cintura di sicurezza le ha provocato danni gravissimi

Viaggiare in macchina in sicurezza richiede degli accorgimenti, quali indossare la cintura di sicurezza, ma è bene sapere che per i bambini gli accorgimenti sono ben specifici e cioè i bambini devono viaggiare sugli appositi seggiolini fino ad una certa età altrimenti, se si adottano per i bambini gli strumenti che vanno bene per gli adulti i danni che ne potrebbero derivare sono davvero terribili.

E questo lo sa bene un papà che era alla guida della propria macchina su cui viaggiava la sua bambina di sei anni, Samantha.

Mentre il papà era alla guida, la macchina ha sbandato ed è uscita fuori strada andando a finire la sua corsa contro un albero.

La bambina, che viaggiava sul sedile e non nel seggiolino adatto alla sua età, indossa la cintura che, per la frenata, le è andata a finire nello stomaco procurandole danni gravissimi.

La mamma ha raccontato: ”Non avrebbe subito un tale danno se fosse stata sul seggiolino per bambini adattato per le auto”, e poi aggiunge: ”Non pensare che tuo figlio sia grande abbastanza quando ha 7 o 8 anni per sedersi come un adulto”.

La bambina si è salvata anche se ci sono voluti mesi prima che tornasse alla sua vita normale e i genitori della piccola hanno voluto fare un appello, per i bambini bisogna adottare le misure di sicurezza previste per loro e non adattare quelle degli adulti.