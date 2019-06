La madre riceve una chiamata dalla scuola del figlio di 6 anni, il piccolo non stava bene, chiede altra figlia di 11 anni di andare a prendere suo fratello. I due spariscono nel nulla, quello che succede dopo è inimmaginabile

Impossibilita dal lavoro, una giovane madre chiama la figlia adolescente di 11 anni e le chiede di andare a prendere da scuola il fratello di soli 6 anni.

La 11 enne obbedisce subito all’ordine della madre di nome Candice e va a prendere suo fratello a scuola. La madre, però, da quel momento in poi , non ha più notizie dei due suoi piccoli figli e inizia a preoccuparsi tantissimo.

Prima di avvisare le forze dell’ordine per l’accaduto, la giovane madre si è recata a casa dove non vi era nessuna traccia dei suoi due figli.

La donna allora ha capito che l’unica speranza erano i social, dove sua figlia 11 enne amava condividere ogni momento della sua vita.

La madre vede il profilo della figlia grande e si commuove: “Oggi abbiamo avuto una situazione di emergenza di tipo familiare che ha costretto la nostra figlia adolescente a lasciare presto la scuola, per andare a prendere il suo fratellino alla sua scuola, poiché non stava bene.

Pensavo l’avesse portato a casa, ma al mio rientro non c’erano. Ho guardato i suoi profili social, gli adolescenti oggi condividono ogni loro passo ed è stato allora che ho visto quella foto su Snapchat…. mia figlia è andata a riprendere il suo fratellino e poi è tornata a lezione con lui. Lo ha lasciato dormire tra le sue braccia, mentre lei ha finito di seguire la lezione. Non so perché i suoi professori glielo abbiano permesso e se ciò fosse contro il regolamento scolastico, ma sinceramente non mi interessa. La mia figlia maggiore ha aiutato la famiglia nel momento di difficoltà ed è riuscita a conciliare la cosa con le altre sue responsabilità, mentre coccolava il suo fratellino.“

“Sono la peggior mamma del mondo perché sono sempre inchiodata a lavorare, ma per favore lasciatemi guardare questa foto con tutto l’amore del mondo.” “La vita è breve, ma esistono momenti così incredibilmente dolci, capaci di fermare il tempo.”

La foto in pochissimi minuti è stata condivisa da tantissime persone.