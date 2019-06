Per il funerale del suo amato cane organizza un funerale da mille e una notte, limousine, carrozza e colombe, il costo: esorbitante

L’amore per gli animali è davvero profondissimo e chi decide di prendere con se un cane e lo cura come fosse uno di famiglia quando lo perde vive la situazione come un lutto vero e proprio. Abbiamo raccontato tante storie di amore dei padroni per i propri cani e tante le vediamo anche passeggiando per le nostre città, cappottini per cani quando le temperature scendono, spiagge per cani, cibo per cani di altissima qualità . Fioccano dovunque negozi per animali, e evidentemente la richiesta è davvero alta.

Le storie di amore per i propri animali a volte possono sembrare un po’ estreme come quella che stiamo per raccontare senza, però, voler giudicare nessuno.

Una giovane donna di 37 anni ha perso il suo amato cane, Captain in seguito ad un arresto cardiaco e, dopo la sua morte, non è riuscita a mangiare per una settimana. Straziata dal dolore gli ha organizzato un funerale come ultimo gesto del suo amore infinito.

Per questo funerale ha speso 4.000 sterline.

Il cane, Captain era un bull terrier e aveva undici anni.

La donna affittato una carrozza bianca portata da due cavalli altrettanto bianchi. La carrozza era decorata con le foto dell’animale e con una corona a forma di cane.

In questo modo il cane è stato portato dallo studio del veterinario a casa mentre, da casa al cimitero Willow Haven, a Bedmond il cane ha viaggiato in limousine.