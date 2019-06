Sei troppo brutta, ti lascio, dopo 8 anni il marito l’abbandona, lei si abbatte e si deprime, poi però la svolta

Dopo anni di matrimonio capita spesso che le cose non vadano più bene, subentra la routine e si da tutto per scontato. Poi arriva la crisi di mezza età e, soprattutto l’uomo, che verso i 50 anni è ancora piacente si ritrova accanto una moglie a volte coetanea che deve fare i conti più dell’uomo del segni del tempo e così l’uomo spesso si ritrova a guardare le ventenni che hanno un fisico fresco. Questa storia pare sia partita proprio così e il marito in questione, quando la moglie ha raggiunto i 50 anni l’ha lasciata. La donna dopo un periodo difficile, durante il quale si è messa in discussione non sentendosi più amata, ha deciso di ricominciare a vivere e l’ha fatto in modo veramente choc, si è rifatta il seno di una misura esagerata.

Convita di potere detenere il primato del seno più prorompente ha partecipato a vari concorsi arrivando, però, al secondo posto. E allora sta pensando di sottoporsi ad un ulteriore intervento con l’appoggio anche del nuovo fidanzato che la ama così com’è.

La donna ci sta pensando e dice di sentirsi pronta a sottoporsi ad un nuovo intervento di mastoplastica additiva, però, sa anche come i medici le hanno spiegato che un nuovo intervento è decisamente rischioso per la sua salute.

Sarebbe il caso che pensasse solo a se e alla sua salute e che non usasse il suo corpo per farla pagare a qualcuno che probabilmente ha una nuova vita.