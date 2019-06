Ai suoceri ricchissimi la ragazza dell’amato figlio non piaceva, lei all’inizio era innamorata, poi i suoceri le propongono di lasciare il figlio in cambio di 10 mila euro e lei senza pensarci un attimo accetta

Le storie d’amore sono tutte diverse, alcune fanno sognare altre fanno rabbrividire ma i protagonisti non smettono mai di stupire.

Questa è la storia di una coppia di ragazzi che, se all’inizio era innamoratissima, dopo qualche tempo ha iniziato a vacillare.

Lui asiatico, lei cubana all’inizio erano innamorati persi ma poi lei ha capito che il fidanzato non era esattamente come lei pensava che fosse. Voleva dominarla a tutti i costi, conoscere ogni suo movimento e le prospettava un matrimonio dove lui avrebbe sempre avuto il controllo della sua futura moglie. Inoltre, diventava spesso aggressivo e alzava parecchio il gomito. La ragazza cominciava a pensare seriamente di lasciarlo anche perché oltre tutti questi problemi c’era anche quello dei suoceri che, ricchissimi, non accettavano che lei stesse accanto al figlio e, ancora peggio, che diventasse sua moglie. Il fidanzato non dava peso al parere dei genitori e della famiglia in generale ma quando la somma di tutti gli elementi negativi del rapporto ebbe la meglio su quelli positivi ecco che a far decidere definitivamente la ragazza sul da farsi arriva una proposta choc della suocere : lascia mio figlio e ti do 10,000,00 euro, la ragazza ha accettato.

Evidentemente aveva già maturato dentro di se la stessa decisione e, forse per il fidanzato non provava più nulla.

Il ragazzo che è rimasto all’oscuro di tutto e non sa che dietro la decisione della fidanzata, ormai ex, ci sono i suoi genitori, pare che abbia preso malissimo l’abbandono nonostante nell’ultimo periodo la trattasse proprio male.