Lei 39 anni, lui 24 anni, si conoscono sui social decidono di sposarsi, lei lo aspetta sull’altare , lui non si presenta, lei decide comunque di festeggiare … tanto è tutto pagato!

Una donna di 39enne è stata abbandonata sull’altare quando era in procinto di sposarsi. Lo sposo, più giovane di lei, non si presentato, prima non ha risposto al telefono, poi ha detto che era impegnato al lavoro.

La donna, mollata al momento del si, ha voluto comunque festeggiare e con i tanti invitati si è recata nella sala da ricevimento prenotata già da parecchio tempo.

La donna ha voluto festeggiare perché non voleva che il giorno più bello della vita doveva per forza diventare il più brutto.

La 39 enne ha raccontato la sua storia. Ha detto di aver conosciuto il suo potenziale marito sui social. L’uomo è molto più giovane di lei, avendo solo 24 anni.

Si erano conosciuti da sette mesi durante i quali erano inseparabili e poi hanno deciso di sposarsi. Lei era innamorata persa del giovane e anche lui sembrava innamoratissimo.

Fino al giorno del fatidico si. I due convivevano già da qualche mese. La donna ha anche detto che ha voluto comunque festeggiare perché era già tutto quanto pagato.

Il ragazzo al momento non ha voluto rilasciare commenti su quanto accaduto. La donna non ha chiuso definitivamente la porta e ha detto che in futuro, quando tutto si sarà calmato, vorrà parlare serenamente con l’uomo che doveva diventare suo marito.