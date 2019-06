Noiosa seduta del consiglio comunale, nel silenzio assoluto Sindaco va in bagno ma si scorda di spegnere il microfono

Una lunghissima e noiosa seduta di un consiglio comunale negli Stati Uniti d’America è stata ravvivata dal Sindaco.

Il fatto che ha suscitato l’ilarità in tutto il Texas è avvenuto nel pieno di una seduta del consiglio comunale. Il Sindaco, in preda a una esigenza fisiologica non più rinviabile, è dovuto correre in bagno.

Durante i minuti concitati però il sindaco si è dimenticatoi spegnere il microfono. Purtroppo tutti i consiglieri presenti al consiglio hanno udito in diretta le “eroiche” gesta del Sindaco.

La consigliera di maggioranza ha cercato di prendere la parola per impedire che gli altri consiglieri sentissero i rumori provenienti dal bagno mail suo tentativo non ha sortito effetto.

Il Sindaco è rientrato in Consiglio come se nulla fosse accaduto.