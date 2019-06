Tre bellissime gemelle brasiliane decidono di sposarsi lo stesso giorno, indossando lo stesso abito, smarrimento tra i mariti, hanno sposato la donna giusta?

Tre bellissime gemelle brasiliane di soli 29 anni, Rafaela, Rochele e Tagiane, dopo aver condiviso tutto nella vita hanno deciso di sposarsi anche lo stesso giorno.

Ma non solo le tre novelle spose hanno indossato lo stesso vestito e si sono pettinate nella stessa maniera. I tanti invitati al triplice matrimonio non sono state in grado di riconoscerle, quasi la stessa cosa è capitata ai tre mariti che hanno trovato non poche difficoltà nel baciare e dire di sì alla sposa giusta.

L’unica differenza tra le tre ragazze era il colore del bouquet solo grazie a quel colore diverso i mariti sono poi riusciti a orientarsi.

Ma durante la cerimonia sono continuati gli scherzi da parte delle tre ragazze e molte volte i mariti si sono trovati a ballare con una gemella della reale moglie.