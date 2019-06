Giornata da dimenticare…deluso per la sconfitta della squadra del cuore torna a casa e sorprende la moglie con l’amante

Un 45 enne tifosissimo di una squadra di calcio si era recato, come ogni domenica, allo stadio. La sua squadra, quella domenica era super favorita ma invece perse per 3 a 0. Una sconfitta inaspettata per l’uomo che subito dopo il secondo gol della squadra ospite, molto amareggiato, decise di tornare a casa.

A casa ad aspettarlo doveva esserci la sua dolce mogliettina ma quando aprì la porta di casa trovò una amara sorpresa.

La moglie era a casa ma non da sola. In sua compagnia, sdraiato sul letto, c’era il suo amante, un uomo di 42 anni.

L’uomo aveva iniziato a malmenare sia la moglie che il suo amante tanto che per dividerli fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri, una volta arrivati, chiesero cosa era successo e qual’era il motivo che aveva scatenato tanta rabbia nell’uomo.

Una volta saputo il motivo consigliarono all’uomo di lasciare casa per qualche giorno e di trasferirsi a casa dei suoi genitori.