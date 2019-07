Siamo in ospedale, avremo un bimbo oggi, il messaggio è arrivato al cellulare di un ragazzo che per poco non ha avuto un infarto, ecco poi l’incredibile svolta

Un messaggio a un numero di cellulare sbagliato stava provocando al destinatario un infarto. Un ragazzo di nome Deorick Williams in Georgia era appena tornato da una vacanza e stava riposando dopo il lungo viaggio di ritorno quando ha ricevuto un messaggio sul suo cellulare.

Il messaggio era il seguente: “Siamo in ospedale. Avremo un bimbo oggi. Lei è dilatata tra i 5 e i 6 centimetri”.

Il Ragazzo, preso dal panico, ha cercato di ricordare quale donna fosse in dolce attesa ma non ne ricordava una.

Il ragazzo poi ha controllato il numero che non era in rubrica e ha voluto rispondere al messaggio cercando di far notare alla sconosciuta il malinteso.

La risposta della donna è arrivata subito. La neo mamma ha chiesto comunque al ragazzo di presentarsi in ospedale per vedere e conoscere il bambino appena nato.

Il ragazzo non ci ha pensato nemmeno un minuto ed è corso in ospedale per conoscere il piccolo che per qualche minuto pensava fosse suo figlio.

Il ragazzo ha trovato l’intera famiglia in ospedale e ha voluto scattare una foto con tutti i suoi componenti per poi condividerla sui social spiegando l’accaduto.