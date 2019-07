Poliziotti trovano una gamba mozzata in una discarica in città, poi fanno una scoperta shoccante

Due poliziotti in servizio sulle strade di Miami in Florida hanno trovato in una discarica alla periferia della città una gamba mozza di un uomo.

I due poliziotti hanno ritrovato anche un cartellino accanto alla gamba mozzasul quale era scritto il nome di un uomo, John Timiriasieff.

Le forze dell’ordine hanno deciso di rintracciare subito l’uomo per comprendere quanto fosse effettivamente successo.

Il primo pensiero che i poliziotti hanno avuto era quello che fosse successo qualcosa di terribile all’uomo. Una volta arrivati a casa dell’uomo i poliziotti lo hanno visto seduto a una sedia a rotelle. L’uomo un mese prima era stato sottoposto a un delicato intervento per l’amputazione della gamba.

Allora le forze dell’ordine si sono rivolte al direttore dell’ospedale dove l’uomo era stato operato per comprendere come era stato smaltito l’arto.

Il direttore si è scusato per quanto accaduto e ha affermato che aprirà delle indagini interne per comprendere come possa essere accaduta una cosa del genere.