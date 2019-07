Si cala senza veli nel camino per sorprendere l’ex fidanzato, cosa accade è terribile

Una donna, mamma di tre bambini era stata lasciata dal suo fidanzato. La donna era davvero disperata ed era disposta a fare qualsiasi cosa pur di tornare insieme all’ex. Dopo averne provate tante ma senza successo, ha pensato ad una sorpresa davvero originale, calarsi nuda dal camino della casa del fidanzato e fargli quella che lei sperava sarebbe stata una bellissima sorpresa.

Ma le cose sono andate in modo completamento diverso da come la donna si aspettava: è rimasta incastrata e dopo avere urlato e pianto disperata il suo ex l’ha sentita e, accertatosi che da solo non avrebbe potuto salvarla, ha chiamato i vigili del fuoco che, dopo diverse ore di lavoro, l’hanno tratta in salvo.

La donna dopo il salvataggio ha avuto bisogno anche di un ricovero in ospedale per e le ferite riportate.