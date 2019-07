Marito balla in pista con un’animatrice, arriva la moglie e quello che succede non era mai accaduto prima

Un uomo, che si era recato in un locale insieme alla moglie per trascorrere la serata, trascinato dall’entusiasmo e dalla serata divertente, si è fatto coinvolgere da una ballerina ed è sceso in pista sotto gli occhi di tutte le persone che stavano partecipando alla serata.

Ad un certo punto è arrivata la moglie che, alla vista della scena che vedeva come protagonista il marito, è andata fuori di testa e ha iniziato a picchiare il marito. La vicenda è accaduta in provincia di Palermo in un ristorante di Prizzi.

La ballerina, Laura Evangelista, scioccata per quello che stava accadendo ha dichiarato: “Una cosa che faccio spesso, il mio compito è cercare di animare la serata. E così ho ‘mirato’ questi due uomini per cercare di coinvolgerli”.

La ballerina ha poi aggiunto: “Faccio questo lavoro da 10 anni ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso”.

Laura Evangelista ha anche aggiunto: “Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna – conclude Laura – e perfino dall’Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera”.