Idraulico fa il lavoro male, viene picchiato selvaggiamente e costretto a baciare i piedi per ore

Un idraulico stava facendo dei lavori nell’appartamento di Hassa, la sorella del principe saudita Mohammed Bin Salman.

Poiché la principessa a fine lavori ha ritenuto che gli stessi fossero fatti male, ha fatto picchiare con una violenza inaudita l’idraulico dalla sua guardia del corpo e poi lo ha anche costretto a baciarle i piedi per ore.

Questo sarebbe accaduto a Parigi.

Questa è una versione; l’altra è che la principessa si sarebbe arrabbiata per delle foto che l’idraulico le avrebbe scattato per poi venderle. L’idraulico, al processo che si è tenuto e in cui la principessa è stata contumace, ha riferito che la principessa avrebbe detto alla sua guardia del corpo: «Uccidilo, è un cane, non merita di vivere». L’operaio ha anche detto che la guardia del corpo gli avrebbe dato un pugno violentissimo in faccia.

Nei confronti della principessa c’è un mandato di arresto internazionale.