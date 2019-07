Anziana ricchissima prima di morire decide di fare in mille pezzi un milione di euro, non voleva lasciare nessuna eredità ai suoi famigliari

Una storia incredibile quella di un’anziana e ricchissima donna austriaca che ha voluto distruggere tutto il denaro in suo possesso, quasi un milione di euro.

Il suo obbiettivo era quello di non lasciare un euro in eredità ai suoi famigliari. La donna ha ritirato in più volte tutti i soldi depositati nella sua banca e poi ha deciso di farli in mille pezzi.

La donna, dopo aver compiuto il suo ultimo desiderio, è morta all’età di 85 anni in una casa di riposo.

La notizia è stata riportata dal giornale austriaco Kurier. Secondo quanto riferito dal procurato della repubblica il danneggiamento del denaro effettuato dalla donna non costituisce reato.

I famigliari, rimasi allibiti dalla scelta della donna, hanno chiesto come poter recuperare almeno parte dell’ingente somma alla Banca Centrale Austriaca che si è presa qualche giorno di tempo per poter dare una risposta.