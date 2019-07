Arzillo anziano 96enne chiede e ottiene il divorzio dalla moglie di 41 anni più giovane perché il matrimonio non è stato mai consumato

Un uomo di 96 anni ha deciso di chiedere il divorzio perché con la moglie molto più giovane di lui, non aveva mai consumato il matrimonio.

I giudici, dopo un’attenta analisi del caso, hanno deciso di concedere il divorzio e condannato la donna al pagamento delle spese di giudizio pari a 4.355 euro.

La donna non avrà diritto a nessun assegno di mantenimento e in caso di morte dell’ex marito non potrà aspirare alla pensione di reversibilità o a qualsiasi eredità.

L’uomo di Lanciano, un ex finanziere, aveva conosciuto la donna nel 2007. Il pensionato aveva deciso di vendere l’appartamento dove viveva per andare a vivere in una casa di riposo.

Subito dopo essersi conosciuti, la donna di 55 anni, convinse l’uomo di sposarsi subito in comune. I testimoni di nozze furono due amiche di lei.

I figli non erano mai venuti a conoscenza del matrimonio del padre fino a quando un giorno non arrivò a casa una cartella esattoriale intestata sia al padre che alla sua nuova moglie.

Allarmati chiesero spiegazioni all’uomo e scoprirono tutto.