The day after, le rivelazioni clamorose di Vittorio Sgarbi dopo la lite con Mughini in diretta tv a Stasera Italia Estate – VIDEO

Non è mancato il giorno dopo la furiosa lite in tv tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini il commento del noto critico d’arte. Vittorio Sgarbi era arrivato ai ferri corti con Giampiero Mughini durante il programma Stasera Italia Estate andato in onda in diretta ieri sera su rete 4.

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono arrivati quasi alle mani, tanto che durante la trasmissione, oltre alle offese reciproche il critico d’arte aveva una sedia in mano pronto per utilizzarla contro il giornalista, solo l’intervento di alcuni operatori di studio di rete 4 ha evitato il peggio.

Sgarbi ha commentato il fatto sulla sua pagina Facebook registrando un video mentre era intento a farsi la barba.

Il critico d’arte ha rivelato che già prima dell’inizio della puntata aveva animatamente litigato con Mughini: “Mughini ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli, destinato a Tiki Taka, senza che io lo sapessi. E invece di ringraziarmi, ha detto che avevo detto scemenze. Così, sono entrato in studio già mal disposto. Poi quando siamo entrati, è venuto fuori come sempre che la magistratura è la salvezza del mondo e io ho detto ‘No’, è l’ennesima volontà di far passare l’Italia per un paese governato da delinquenti”.

Si attende ora la risposta di Giampiero Mughini che non tarderà sicuramente a arrivare…

