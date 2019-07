Vasco Rossi choc, in autunno pubblico la mia ultima canzone e mi ritiro per sempre

Una notizia che sicuramente farà molto scalpore quella resa nota dallo stesso famosissimo cantautore Vasco Rossi con un lungo post sui social oggi.

Vasco Rossi ha voluto rivelare che il suo ritiro potrebbe essere imminente già ad autunno, infatti, il rocker di Zocca sta pensando di far uscire la sua ultima canzone e poi di ritirarsi per sempre.

La sua ultima canzone sarà autobiografica, sarà un riassunto della vita del famoso cantautore. Quindi la tournèe di Vasco di questa primavera che ha toccato tantissime città potrebbe essere stata l’ultima.

Vasco ha anche parlato della malattia che lo ha colpito nel 2011 e che per parecchi mesi lo ha costretto a stare lontano dai suoi tantissimi fans.

Ecco alcune frasi del lungo post di Vasco sulla sua seguitissima pagina Facebook:

“Oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni.

Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sin- tesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un de- calogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà. […]

Non ho altri interessi. La musica è sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano. “