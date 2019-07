Vince un milione alla lotteria e regala il biglietto: “Sono troppi soldi”

Un uomo di 60 anni di Pinerolo che fa il parcheggiatore ha vinto un milione alla Lotteria Italia e al sito

Voce Pinerolese ha raccontato cosa ne ha fatto: “Ho guardato il numero ed era il mio. Ancora un po’ mi prendeva un infarto”.

Poi ha aggiunto: “Per me sono troppi”.

L’uomo quando ha saputo che il biglietto estratto era il suo ha reagito così: “Mi trovavo nel parcheggio della discoteca dove aiuto i ragazzi a trovare posto. Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ho guardato il numero ed era il mio. Ancora un po’ mi prendeva un infarto”.

Ma l’uomo non si è sentito in grado di gestire una tale somma e allora ha preso una decisione e spiega: “Il biglietto lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo e in effetti il biglietto è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Ed io: il biglietto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane io il mio tempo l’ho fatto”.