Gianni Morandi, posta una foto con Elisabetta Canalis e chiede se può avere una speranza con una come lei, la risposta della Canalis è incredibile

Gianni Morandi, amatissimo e seguitissimo è sempre più social e al passo con i tempi. Gianni Morandi pare non conosca cosa sia la noia e, tra una corsa ad altissimi livelli, una canzone con Rovazzi e le foto al mare pare non avvertire in alcun modo il tempo che passa. Ma, evidentemente in qualche modo anche a lui peseranno gli anni come a noi tutti mortali e allora gli è venuta un’idea simpaticissima: ha usato l’applicazione face FaceApp al contrario e ha postato un Gianni Morandi giovanissimo in compagnia di Elisabetta Canali aggiungendo la seguente didascalia: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?».

Elisabetta Canalis ha risposto così, in modo tanto simpatico e stando al gioco: «…che dovevi dare una rinfrescata anche a me».