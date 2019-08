Da 31 anni non cambia la schedina, una giorno la sbaglia e succede qualcosa di incredibile

Un uomo era molto metodico e credeva nela combinazione che aveva scelto e così aveva deciso di giocare sempre la stessa schedina convinto che, prima o poi quella sua fedeltà sarebbe stata premiata e lui avrebbe vinto. E così, sono passati gli anni, 31 e lui non ha mai voluto cambiare quella combinazione ma non accadeva mai nulla. Un giorno, che poteva sembrare come tanti altri ma non lo era affatto, l’uomo ha sbagliato e ha giocato la schedina facendo un errore rispetto alla solita e con sua grande incredulità, ha vinto 700mila euro: quell’errore involontario gli ha procurato una vincita incredibile.

Solo un numero era diverso dal solito ma gli è valsa una vittoria che lui era convinto avrebbe raggiunto con la schedina iniziale.