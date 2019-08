Donna diventa ricchissima vendendo all’asta il suo loculo, si trova sopra ha quello di Marilyn Monroe

Una donna ha deciso di vendere all’asta su eBay il suo loculo ed è diventata ricchissima. Il loculo non ha nulla di particolare ma lo ha reso prezioso la sua posizione. Il loculo si trova sopra a quello di una delle attrici più amate e seguite degli Stati Uniti d’America e di tutto il mondo, Marilyn Monroe.

La donna, Elsie Poncher, ha deciso di vendere il suo loculo per riuscire una volta per tutte a estinguere il mutuo del suo appartamento.

Elsie non credeva però che quel loculo le avrebbe fruttato una fortuna. L’asta si è conclusa dopo due giorni di continui rialzi e il loculo è stato venduto alla cifra pazzesca di 4,6 milioni di dollari.

Il marito della signora Elsie morì all’età di 81 anni. L’uomo, un piccolo imprenditore, prima di morire aveva comprato un loculo da Joe Di Maggio.

Joe Di Maggio è stato, per un periodo di tempo marito di Marilyn Monroe. L’attrice morì, per cause ancora non note, all’età di 36 anni nel 1962 e fu sepolta nel loculo dell’ex marito campione di baseball.

Elsie , subito dopo l’affare milionario, ha detto di essere felice di poter lasciare ai suoi figli una casa senza mutuo da pagare.