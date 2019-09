Bambino si fa comprare un dolce con la sorpresa ma quello che trova dentro è agghiacciante, genitori sconvolti

Un bambino ha chiesto ai genitori di poter avere del cioccolato con la sorpresa dentro. I genitori hanno accontentato il piccolo e , per fortuna non lo hanno lasciato un attimo per tutta l’apertura del dolce fino al ritrovamento della sorpresa. La sorpresa che normalmente si trova è un piccolo gioco per bambini, in questo caso era una pillola “Zofronepil “.

I genitori, appena hanno visto cosa ha trovato il bambino, hanno subito tolta la pillola dalle sue mani e si sono recati in caserma dai carabinieri per denunciare l’accaduto. E’ stato terribile e pericoloso perché avrebbe anche potuta essere ingerita dal bambino se non fosse stato sotto gli occhi vigili dei genitori.

L’azienda che produce quel dolce si è costituita parte lesa nel processo penale perché è evidente che qualcuno ha voluto sabotare il nome dell’azienda.