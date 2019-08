Va al ristorante a mangiare con la sua bambina che le chiede di poter andare in bagno da sola, dopo un po’ la bambina non torna e la mamma si precipita da lei, quello che vede è orribile

Una mamma, Nicole Langmead , era andata al ristorante insieme alla sua bambina di quattro anni Kaya.

Ad un certo punto la bambina aveva bisogno di andare in bagno e aveva chiesto alla mamma di poter andare da sola. La mamma l’aveva accontentata ma, dopo un po’ che non tornava, si era preoccupata e si era precipitata da lei. Poco prima che la sua bambina andasse in bagno la donna aveva visto due ragazzine uscire dal bagno ridendo tra loro ma non ci aveva fatto caso. Per il ritardo della sua bambina quella scena le era ritornata in mente e la mamma corse dalla sua piccola. La bambina era rimasta attaccata sul water a causa di colla che era stata cosparsa sul bordo. Le due ragazze adolescenti avevano fatto questa bravata e la bambina ne stava pagando le conseguenze. La mamma riuscì a far alzare la sua bambina ma la pelle si staccò tanto che dovettero essere accompagnate in ospedale. Dalle telecamere a circuito interno è stata vista tutta la scena delle due ragazze che cospargevano sia il water che il fasciatoio della colla. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’identità delle ragazze.