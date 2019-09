Nell’arco di un solo anno una donna di 21 anni muore almeno per 36 volte

Una storia incredibile quella di Sarah una giovane donna di 21 anni che ha una malattia rarissima cardiaca.

La ragazza inglese in un solo anno può essere dichiarata deceduta per 36 volte. La malattia di cui soffre fa smettere di battere il suo cuore per diversi minuti.

La ragazza ha scoperto di soffrire di questa malattia quattro anni fa e da quel momento la sua vita è cambiata. Sognava di entrare in esercito e di diventare una canonista ma con la malattia molto rara che l’affligge non potrà mai farlo.

La ragazza ha confessato al Daily Mail: “Ho preso peso perché non potevo muovermi, i medici mi hanno detto di non guidare la macchina. È stato come vedere tutta la mia vita allontanarsi da me. Ho perso molti amici da quando mi hanno diagnosticato questa malattia: tutti sembravano essere così impegnati con le proprie vite”.

All’improvviso la giovane donna si sente stanca e confusa e deve per forza di cosa addormentarsi. In quell’attimo il cuore inizia a fare le bizze procurandole non pochi problemi.

In un solo anno il suo cuore si è fermato per 36 volte e i suoi genitori ogni volta che si è verificato il triste fenomeno hanno pensato che per Sarah fosse finita.