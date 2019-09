E’ in viaggio con la sua macchina e prende una decisione incredibile

Un ragazzo di 22 anni era in viaggio con la sua macchina a Sidney e doveva andare a Perh. Ad un certo punto si è accorto che il cambio si era rotto e ha deciso che il suo viaggio, comunque, sarebbe continuato..Poichè non era possibile guidare nel modo corretto, ha inserito la retromarcia e ha ripreso a viaggiare e così ha fatto per 550 Km. In quel modo avrebbe dovuto percorrere ancora tantissimi chilometri e, certamente, il suo stato di salute ne avrebbe risentito se avesse compiuto l’intero tragitto oltre a diventare un oggettivo percolo per se stesso e per gli altri guidatori.

Mentre era convinto della sua scelta è stato fermato dalla polizia che, innanzitutto, lo ha sottoposto all’alcool test.

Il ragazzo è risultato negativo ma, comunque, è stato fermato per guida pericolosa.

Il ragazzo non capiva il pericolo della sua condotta e ha spiegato agli agenti che andava ben sotto il limite imposto ma gli agenti non hanno tenuto in alcun conto le sue giustificazioni