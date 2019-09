Una giovane coppia si apparta per un breve momento di intimità, poi la morte

Un destino forse segnato quello di due giovani cinesi che aveva deciso di appartarsi per avere un breve momento di intimità.

I due giovani erano nell’auto di lui quando si sono fermati in una piazzola di sosta in una strada in Cina molto trafficata.

Sulla loro auto, all’improvviso, è piombata un’altra auto ad altissima velocità tamponandola. L’urto è stato violentissimo.

Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorsi. I due giovani sono stati trasportati d’urgenza in un ospedale vicino ma dopo qualche ora, per le troppo gravi ferite riportate, sono morti.

L’autista dell’auto che ha provocato l’incidente è stato arrestato. L’uomo è risultato positivo all’alcol test.

