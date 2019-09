Nasce il figlio, si fa tatuare il suo nome ma quello che accade dopo lo costringe ad andare dallo psicologo

Un ragazzo di 22 anni, Pedro Pablo è diventato padre e , per la gioia immensa, si è fatto tatuare il nome del suo bambino, Benjamin.. La gioia era alle stelle fino a quando un giorno ha preso il cellulare della sua fidanzata e ha scoperto che continuava a sentire il suo ex fidanzata a cui aveva detto che il bambino era suo. Stravolto dalla notizia ha chiesto spiegazioni alla fidanzata che ha confermato quanto aveva appreso tramite cellulare. Il ragazzo, allora, fuori di se, ha chiesto il test del dna che ha confermato quanto sostenuto dalla fidanzata. A quel punto il ragazzo è diventato violento e solo l’intervento delle forza pubblica ha scongiurato il peggio. Il ragazzo è stato seguito da un team di medici per superare questo momento terribile. La vicenda si è svolta in Colombia.

