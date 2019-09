Ubriaco fradicio alla presenza dei due figli taglia i piedi alla moglie perché pensava l’avesse tradito

Un uomo è ritornato a casa completamente ubriaco e ha deciso di compiere un folle gesto. Con un machete ha taglio i piedi alla moglie.

Prima i due hanno iniziato a litigare perché lui era convinto che la moglie l’avesse tradito, poi l’uomo ha agito, ha preso un machete che aveva in casa, l’uomo è un collezionista di armi e ha tagliato i piedi della moglie.

Al momento del folle gesto in casa c’erano i due figli rispettivamente di 9 e 13 anni. Il tragico evento si è verificato in un piccolo villaggio nei pressi di Bali in Indonesia.

La moglie dell’uomo si chiama Putu Careen e da anni è la domestica di un famoso sportivo australiano. La donna non si aspettava di essere aggredita dal marito con una simile violenza .

Il datore di lavoro della donna ha deciso di lanciare una raccolta fondi : “Non solo questo è uno degli atti di violenza più deplorevoli a cui io abbia mai assistito ma la cosa peggiore è che in Indonesia non vi è alcun tipo di assistenza per chi è vittima di un simile trattamento”.