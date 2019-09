Malato terminale di cancro molto preoccupato per il futuro finanziario della moglie, mette in vendita spazi pubblicitari sulla sua tomba

Un’idea originale anche se macabra quella di un malato terminale di cancro che ha deciso di mettere in vendita spazi pubblicitari sulle due urne che conterranno le sue ceneri.

La pazza idea è stata realizzata da Aaron Jamison, un uomo malato di cancro al colon, al quale i medici gli hanno diagnosticato pochi mesi di vita.

L’uomo vive a Spingfield nell’Oregon negli Stati Uniti d’America ed è molto preoccupato sul futuro finanziario della moglie.

L’uomo ha detto che in casa non ci sono già abbastanza soldi per sostenere le spese del suo funerale e che deve ancora pagare una parte delle spese mediche sostenute per la sua lunga e dolorosa degenza.

Le spese mediche negli Usa sono in parte coperte da assicurazione la restante parte devo essere pagate del paziente.

Jamison ha deciso di mettere in vendita gli spazi pubblicitari sulle due urne che conteranno le sue ceneri. Gli spazi pubblicitari saranno dipinti a mano dallo stesso Jamison.

Un amico di Jamison ha già versato 100 dollari e molti altri si sono impegnati a farlo.