Donna guida con un cadavere al posto del passeggero per tanti mesi, il motivo è assurdo

Una donna che vive in California ha fatto una scelta assurda. Ha guidato la sua auto usandola ogni volta che ne aveva bisogno viaggiando con un cadavere mummificato al posto del passeggero. Vediamo cosa è accaduto. La donna che vive in California, aveva dato il permesso ai senza tetto di usare la sua auto durante la notte per dormire e avere un po’ di riparo soprattutto durante i mesi freddi. Una mattina, entrando nella sua auto, si è accorta che la donna che era seduta dal lato passeggero era deceduta. Non volendo avvvisare le forze dell’ordine per non dare troppe spiegazioni ha pensato di metterle su una coperta e fare finta di nulla. E così ha usato la sua auto occupata dalla defunta dal lato passeggero per diversi mesi finchè un giorno non è stata fermata dalla polizia.

Una vicenda assurda ed inspiegabile che ha lascito interdette anche le forze dell’ordine che di fronte a quella spiegazione ma ancor prima a quella scoperta sono rimasti esterefatti.