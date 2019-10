Topo morto nel piatto di una donna incinta, ristoratore offre soldi per farla abortire

Una storia assurda accaduta in Cina dove una donna in dolce attesa si è recata col marito a un noto ristorante di Pechino per passare una allegra e spensierata serata.

Ma la serata si è decisamente rovinata quando la donna ha trovato nella zuppa che aveva ordinato un piccolo topo morto. Il marito della donna subito è andato a protestare con i titolari del ristorante.

I titolari del ristorante hanno fatto al marito una proposta da non credere, hanno offerto soldi affinchè la donna abortisse.

A riportare la notizia è stato il Southern China Morning Post. Il marito della donna ha dichiarato al giornalista che quando si è recato dai due titolari del ristorante dicendo di aver trovato un topo morto nella zuppa della moglie che era incinta i ristoratori hanno risposto che erano preoccupati per il bambino e che erano disposti a pagare 20 mila yuan per far abortire la donna.

L’uomo ha rinunciato alla assurda proposta e ha denunciato l’accaduto al vicino commissariato. Il ristorante è stato momentaneamente chiuso per motivi igienici.