Il cane mangia la Bibbia e lei gli fa una cosa atroce

Una donna di 65 anni, Miriam Smith ha scoperto che il cane di suo nipote, Diamond , un pitbull le aveva mangiato la Bibbia.

La donna, fuori di se dalla rabbia, ha legato il cane ad un albero con un filo elettrico e poi gli ha dato fuoco perche convinta che se ha fatto quel gesto era il diavolo. Così si è giustificata con la polizia quando è stata scoperta.

La donna, per questo terribile gesto rischia dai 180 giorni di carcere fino a cinque anni nel caso in cui verrà condannata non si è detta affatto pentita del gesto compiuto.

Miriam Smith ha spiegato che ha dovuto ucciderlo dopo che le aveva mangiato la Bibbia perchè era convinta che potesse fare del male ai bambini del vicinato.

Non si sa come abbia reagito il nipote sia alla morte del suo cane sia a sapere di cosa era stata capace sua nonna: non solo averlo legato ad un albero con un filo elettrico ma poi anche avergli dato fuoco mostra una crudeltà fuori dal comune.