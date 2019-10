Complicazioni durante il parto, un uomo deve scegliere chi tenere in vita tra la moglie e la figlia, il marito fa una dolorosa decisione

Un parto che in pochi minuti è diventato complicatissimo. Un uomo, Frederick Connie, si è trovato nel dover scegliere chi salvare tra la moglie e la figlia che stava in quel momento per nascere.

L’uomo non ci ha pensato un attimo e ha chiesto, con molto dolore, di salvare la figlia. Tutto è successo in un ospedale di Littleton in Colorado.

Appena tornato da lavoro l’uomo ha trovato la moglie senza conoscenza in una pozza di sangue. Ha deciso di trasportarla in ospedale dove i dottori hanno trasportato subito la donna in sala operatoria.

All’improvviso il marito è stato fatto entrare in sala operatoria e ha dovuto scegliere tra la moglie e la figlia. Il marito ha scelto per Angelique, la figlia che stava per nascere.

L’uomo ha detto che: “Sapevo che mia moglie non mi avrebbe mai perdonato se non avessi salvato la nostra piccola. Sono contento di aver preso questa decisione perché alla fine, se Keyvonne fosse sopravvissuta, mi avrebbe odiato per il resto della mia vita. Hanno provato a salvarla, ma il suo cuore non poteva sopportarlo. È morta prima che potessero intervenire”.