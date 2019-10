L’amore non ha età, donna 72 anni, nonna di sei nipotini, si sposa con un nigeriano di 27 anni bello e muscoloso

Una donna di 72 anni ha deciso di cambiare vita e dopo essere andata in pensione, ha cercato disperatamente un nuovo amore.

La donna ha cercato su Facebook di contattare qualche single fino a quando è entrata in contatto con Cj, un ragazzo nigeriano di 27 anni.

Lei, nonna di sei nipotini, si è innamorata perdutamente del ragazzo bello e muscoloso e ha fatto di tutto per conoscerlo sprecando tutti i suoi risparmi affinchè lo raggiungesse in Gran Bretagna.

Tra i due è scoccata subito la scintilla e i due hanno deciso di pronunciare il fatidico si. La donna, incurante di ciò che dice la gente, ha organizzato tutto alla perfezione.

Solo che il governo britannico, all’ultimo momento non ha concesso il visto al ragazzo nigeriano. La donna dopo alcuni viaggi in Nigeria per incontrare il suo amato e dopo tanta insistenza con le autorità britanniche è riuscita a far ottenere al suo amato il permesso di soggiorno.

La donna ha raccontato il suo amore a un famoso tabloid britannico: “Lui è così bello e muscoloso. Abbiamo parlato per ore dei nostri hobby e delle nostre famiglia, è come se ci fossimo conosciuti da sempre. Non sta con me per i soldi, non ne ho. Il nostro è amore e CJ non è affatto un toy-boy“.