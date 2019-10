Marito e moglie si separano ma quello che fa lui dopo è meraviglioso

Una donna e un uomo hanno divorziato ma, come accade raramente, hanno continuato a rispettarsi e a frequentarsi avendo una figlia in comune, avendo il massimo rispetto uno dell’altra.

Purtroppo, non accade quasi mai che ci si lasci in buoni rapporti ma quello che fa quest’uomo è davvero encomiabile. Un giorno l’uomo è andato a casa della ex moglie per portare una medicina alla sua bambina e, quando ha aperto il frigorifero ha visto che questo era completamente vuoto. Infatti la donna, nonostante lavorasse, non riusciva tra le tante spese a riempire anche il frigorifero. Allora l’uomo è uscito ed è andato al supermercato comprando tutto che sarebbe potuto servire alla mamma e alla figlia per almeno una settimana. Questa storia ha fatto il giro dei social .

Brandon Carpenter, questo il nome dell’uomo ha detto così: “Notai che il frigo era completamente vuoto, a parte l’acqua … Sono andato a fare la spesa per assicurarmi che avesse cibo a sufficienza per le settimane seguenti”.

E poi ha aggiunto: “Solo perchè non stiamo insieme non significa che non possa provvedere a lei se ne ha bisogno … Se la madre di mia figlia è buona, so che si sta prendendo cura della nostra bambina il meglio che può e questo mi rende felice”.

E poi ha anche commentato così:“Alcuni pensano: sto provvedendo a mio figlio, non mi interessa la madre – ma questo è un pensiero infantile. È tempo di crescere ed assumersi le proprie responsabilità in tutti gli aspetti della vita”