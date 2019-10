Un uomo in pensione occupa il suo tempo nel modo più dolce che ci sia

David, un uomo in pensione, ex manager ha deciso di occupare il suo tempo nel modo più dolce che ci sia. Due volte a settimana si reca in un ospedale di Atlanta, nel reparto do neonatologia e va a cullare i bambini.

E’ lui stesso a raccontare così:“Sono loro che danno a me di più di quanto io dia a loro”

L‘uomo va in reparto, prende in braccio a turno i bambini che sono nelle incubatrici e li culla dando loro quel contatto fisico che non hanno .

David ha cominciato a dedicarsi ai piccoli da quando un giorno è andato in ospedale perché gli faceva male la gamba.

Quel giorno, per caso, passò davanti al reparto di neonatologia e vide tutti quel piccolini nelle incubatrici. Chiese se serviva un volontario e appena gli dissero di si non ebbe dubbi.

L’uomo da quel giorno non ha più smesso di dedicare il suo tempo a questi bambini e ha voluto che la sua storia diventasse di dominio pubblico e che fosse conosciuta da quante più persone possibile perché spera che in tanti seguano il suo esempio.