Bambina di 4 anni scrive una lettera alla mamma morta e ha una risposta

Una bambina di quattro anni ha perso la mamma a causa di una brutta malattia, un tumore. La bambina, tristissima, non riusciva a rassegnarsi a non dover vedere più la mamma e, un giorno, ha deciso, a modo suo di scrivere una lettera da spedire alla mamma che voleva assolutamente che la mamma leggesse.

La bambina, Ella Lennon, per la festa della mamma ha scritto una lettera e come indirizzo ha pensato che quello giusto fosse “Numero 1 della Porta degli Angeli delle nuvole, in paradiso”.

Questa storia è diventata subito molto nota e allora un servizio postale inglese, la Royal Mail, ha deciso che quella bambina una risposta doveva averla e le ha mandato una lettera dandole l’impressione che arrivasse direttamente dal paradiso.

La bambina chiaramente per la sua giovane età ci ha creduto veramente che quella risposta le arrivava dalla mamma, è stata felicissima e ha trovato un po’ di conforto in un dolore immenso. Certo ha capito che la mamma non la potrà più rivedere e questo le causa un tanto dolore ma quella risposta che ha dato almeno un po’ di gioia.