Calciomercato Juventus, il colpo è clamoroso la dirigenza bianconera vuole chiudere per un fenomeno classe’98, Kylian Mbappè

Finalmente la dirigenza bianconera ha scoperto le sue carte. L’obbiettivo a breve e medio termine, non è Neymar ma un suo compagno di squadra più giovane, già campione del mondo. Si tratta del fenomeno francese Mbappè.

Il forte attaccante andrebbe a formare con Dybala e Cristiano Ronaldo un trio delle meraviglie che farebbe impazzire Sarri e i tifosi della Juventus.

Il giocatore ha tante qualità, è giovane ed è fortissimo e poi ha un grandissimo avvenire. Il costo dell’operazione sarebbe addirittura inferiore a quello di Cristiano Ronaldo.

Per l’acquisto di Mbappè servirebbero complessivamente poco più di 300 milioni di euro. 180 milioni per il suo cartellino e 120 milioni di euro per il suo contratto.

Mettere le mani su un giocatore del genere anche per la Juve non sembra facile. Ma il Psg potrebbe cedere anche perché, uno tra Neymar e Mbappè dovrebbe partire per far posto all’ultimo gioiello in casa parigina, Maurito Icardi che in questo inizio di stagione sta facendo vedere ottime cose.