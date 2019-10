Paolo Bonolis racconta particolari intimi della sua vita privata e dice di aver sofferto tanto per il suo primo figlio Stefano

Paolo Bonolis ha cinque figli, due avuti dal suo primo matrimonio con Diana Zoeller e tre con la seconda moglie Sonia Bruganelli.

I primi due figli li ha avuti quando era molto giovane e, poichè poco dopo la loro nascita si è separato dalla moglie che viveva in America, li ha lasciati lì e lui è tornato in Italia. Nonostante Paolo Bonolis sia sempre stato molto presente nella vita dei suoi figli ha detto, comunque, di non esserci sempre stato quando erano piccoli perché lui in Italia, in quegli anni, era completamente proiettato a costruirsi una carriera che lasciava poco spazio agli affetti soprattutto perché tanto lontani. Tutti questi particolari li ha raccontati nel suo libro che si intitola “Perchè parlavo da solo”.

Bonolis ha rivelato che il rapporto con il figlio Stefano è stato molto complicato perché la lontananza non facilitava la frequentazione ma ora i rapporti sono completamente recuperati e Paolo Bonolis, con l’attuale famiglia, si è recato in America per assister al matrimonio di suo figlio Stefano.

Anche l’attuale moglie Sonia Bruganelli ha un bellissimo rapporto con i due figli di paolo Bonolis e la loro è un tipico esempio di felice famiglia allargata.