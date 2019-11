Calciomercato Inter, siamo agli ultimi dettagli in arrivo un fortissimo attaccante voluto da Conte

Un giocatore che Antonio Conte aveva messo come primo nella lista del mercato sembra essere in dirittura d’arrivo in casa Inter.

Il direttore generale Marotta della squadra nerazzurra sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo in nerazzurro del forte attaccante Olivier Giroud.

L’attaccante francese ha da poco compiuto 33 anni e ha l’esperienza internazionale giusta, secondo Conte, per far crescere ancora la squadra dell’inter.

La richiesta di un nuovo attaccante scaturisce dal grave infortunio occorso al cileno Alex Sanchez e alla necessità di avere un ricambio per Lukaku.

Olivier Giroud ha già dato l’assenso alla cessione e si dice che il suo staff sia già alla ricerca di un appartamento a Milano.

La squadra nerazzurra però non si fermerà solo a rinforzare l’attacco ma punterà molto anche sul centrocampo dove il sogno di Conte si chiama Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona è uno dei giocatori che può cambiare la fisionomia di una squadra, fortissimo nel difende e offendere e inoltre con l’esperienza giusta per giocare a altissimi livelli.