Gatto nero fa irruzione mentre si gioca una partita, i tifosi di casa esultano e il risultato si ribalta

Non è vero ma ci credo. Sciocche credenze popolari dicono che il gatto nero porti sfortuna, sicuramente è una coincidenza ma quello che avvenuto durante una partita di football americano sa di incredibile.

Si stava giocando a Dallas la più importante partita del campionato di football americano della settimana tra Dallas Cowboys e New York Giants.

Il punteggio, nel corso del secondo quarto della partita era in favore della squadra ospite, i New York Giants, per 9 a 3.

Ma all’improvviso la partita è stata sospesa per l’invasione di campo di un gatto nero. L’arbitro si è affrettato a interrompere la partita al MetLife Stadium. Il gatto non si sa come è riuscito a superare la sicurezza e a invadere il campo attirando l’attenzione in modo particolare dei tifosi dei padroni di casa.

E’ scattata una vera e propria ovazione dagli spalti quando il gatto è riuscito a superare la linea del touch down per poi riuscire a nascondersi in un posto sicuro.

Subito dopo si è ripreso a giocare e la squadra di casa è apparsa trasformata tanto da battere gli avversari per 37 a 18.

Così i New York Gians hanno subito la quinta sconfitta consecutiva. Il gatto è stato ritrovato e portato, per un controllo, a un veterinario, intanto è diventato un beniamino dei Dallas Cowboys.