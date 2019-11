Messina, suora va al pronto soccorso per dolori addominali e scopre di essere incinta, era stata qualche settimana in Africa nel suo paese di origine

All’inizi del mese di novembre ha destato molto scalpore la notizia che una suora di un piccolo collegio nel centro delle Mebrodi in Sicilia, dopo essere stata in ospedale, aveva scoperto di essere in dolce attesa.

Il caso eclatante era venuto fuori raccontato da la Gazzetta del Sud. La suora per forti dolori addominali aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso di Sant’Agata Militello nel messinese.

Dopo i vari accertamenti del caso i medici hanno riferito alla suora che era in atto, da qualche settimana, una gravidanza.

I medici hanno detto alla suora che l’inizio della gravidanza risaliva a alcune settimane fa. La suora di origine africana aveva recentemente passato qualche settimana nel suo paese di origine.

La suora con grande riserbo è stata trasferita in un altro collegio e secondo le ultime notizie ora si troverebbe a Roma. Non sono stati resi noti, per ovvi motivi le generalità della suora.