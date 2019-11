I soldi non portano la felicità, coppia sposata da 30 anni, vince alla lotteria un milione, ma lui muore non riuscirà mai a goderseli

Una coppia felicemente sposata da trent’anni ha deciso di tentare la fortuna e ha comprato nel Regno Unito un biglietto della Lotteria.

Senza neanche troppo pensarci dopo qualche tempo Tina e Colin così si chiamavano i due decisero di controllare il biglietto della lotteria e scoprirono di aver vinto una cifra astronomica, un milione di sterline.

Felicissimi decisero però di continuare la loro vita senza sussulti. I due continuarono ad andare a lavorare tranquillamente e depositarono i soldi vinti in banca.

Sette mesi dopo l’incredibile vincita che aveva donato serenità alla coppia l’incredibile scoperta Colin non stava bene una rara malattia del sangue lo aveva colpito.

Dopo tante cure e analisi nel giro di soli 7 mesi Colin morì. La donna rimase sola e molto triste “Siamo stati sposati per 30 anni e proprio quando abbiamo avuto un colpo di fortuna, Colin mi è stato tolto.

I soldi vinti non avevano potuto comunque salvare la vita all’uomo. La coppia stava progettando il suo futuro con i loro figli su come investire e far rendere al meglio la fortuna vinta. Però i soldi, purtroppo, non fanno la felicità.