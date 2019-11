Vuole fare una sorpresa alla fidanzata e viaggia per 2400 km ma quando arriva ciò che vede lo lascia incredulo

Un ragazzo era profondamente innamorata della sua fidanzata e, pur di vederla, vivendo a tanti km di distanza, non si è fatto fermare da nulla.

Così un giorno, poichè le mancava particolarmente, ha organizzato un viaggio per raggiungerla e, anche se la distanza era di 2400 km non si è fatto spaventare.

Per sorprenderla al meglio si è travestito da orso e l’ha raggiunta ma, mentre si stava avvicinando ha visto che era teneramente abbracciata ad un ragazzo.

Appena l’ha vista si è tolto il travestimento e si è fatto riconoscere.

La fidanzata è rimasta sorpresa di vederlo lì ma anche imbarazzata per quello che il fidanzato aveva visto. Lui si è tolto il vestito da orso ed è sfuggito via ma lei lo ha rincorso lasciando per strada da solo il ragazzo a cui era abbracciata.

Non conosciamo il finale di questa storia ma, presumibilmente non sarà un lieto fine. E’ sempre meglio non fare sorprese ai fidanzati/alle fidanzate e ai marito/alle mogli ma è buona norma avvisarli per tempo