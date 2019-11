Il re dei social è Matteo Salvini ma dietro di lui si fa sempre più largo un altro personaggio politico…

Matteo Salvini superstar sui social. Il leader della Lega è da poco approdato anche sull’emergente social network cinese Tik Tok.

Salvini è stato il primo politico ad aprire un profilo su Tik Tok con l’evidente intenzione di conquistare anche un elettorato molto più giovane o addirittura chi si appresta per la prima volta a votare.

La comunicazione mediatica sta sempre diventando in politica l’arma principale, si calcola che per le scorse elezioni europee sono stati spesi oltre 660 mila euro in pubblicità su Facebook e su Google.

Il leader in assoluto più seguito e più attivo sui social è Matteo Salvini ma in questo ultimi mesi un altro personaggio politico sta crescendo in modo molto prorompente sia in like che in interazioni sia su Facebook, sia su Instagram e ora anche su Tik Tok, stiamo parlando di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni ha avuto una crescita pazzesca sui social tanto da inizia a impensierire anche il suo alleato di coalizione Matteo Salvini.

Altro politico in grande ascesa è Matteo Renzi che ha puntato tutto su Facebook per la nascita del suo nuovo partito Italia Viva.

I politici si servono di un vero e proprio staff della comunicazione che curano il trend del momento in modo da postare contenuti ad effetto e attirare sempre più like.

Su Facebook la pagina di Matteo Salvini è seguita da 3,8 milioni di persone. Ma Youtrend ha analizzato l’andamento delle pagine dal 5 settembre al 5 novembre.

In pratica l’andamento dei social dei principali personaggi politici dall’insediamento del Conte-Bis alle elezioni regionali in Umbria.

In questi due mesi la grande sorpresa è stata che ad avere più like in assoluto è stata Giorgia Meloni seguita da Matteo Salvini con una media di 19 post al giorno.

Gli altri politici tranne Matteo Renzi con 1,1 milioni di “mi piace” sulla sua pagina Facebook arrancano. Di Maio, uno dei pionieri sui social, da mesi è fermo a 2,2 milioni di fan e nella media degli ultimi mesi posta tre contenuti al giorno.

Molto staccato Nicola Zingaretti che non è ancora riuscito a superare i 300 mila mi piace con quattro post al giorno.

Molto seguito anche il Premier Giuseppe Conte con un numero di “mi piace” che supera il milione.