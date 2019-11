Sta per tornare a casa la moglie con il bambino appena nato ma una tempesta di neve devasta l’abitazione, l’uomo è disperato fino a che qualcuno lo aiuta in un modo unico

Jesse e Maria Hulscher avevano un bambino di due anni, Henrick e un altro era appena nato che era ancora in ospedale con la mamma. Il giorno prima che mamma e bambino tornassero a casa una tempesta devastò la loro abitazione e saltò anche la corrente elettrica e, dunque, erano al buio senza luce e senza acqua calda. Jesse era davvero disperato perché sapeva che, dopo poche ore, un neonato sarebbe stato in casa e in quella situazione era insostenibile vivere ma sapeva anche che i costi per la riparazione sarebbero stati altissimi ed era davvero disperato.

In ogni caso non aveva scelta e dovette chiamare una ditta che si occupava proprio di ripristino in situazioni simili.

Appena chiamò la Magnuson Sheet Metal gli operai furono a casa e si misero al lavoro per riparare ogni cosa.

Al momento della presentazione del conto diedero a Bob la ricevuta su cui era scritto così: “Il lavoro è gratis. Prendetevi cura del nuovo bambino”.

Non è la prima volta che la società di riparazione Magnuson Sheet Metal lavora gratis per persone in difficoltà.