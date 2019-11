Tu si que Vales pianto improvviso di Sabrina Ferilli sulle note di Uomini Soli dei Pooh, poi l’attrice spiega perché si è emozionata

La puntata andata in onda su canale 5 di Tu si que vales ha avuto momenti di grande suspence e di emozione.

In particolare non è passato inosservato al pubblico di casa l’improvviso pianto di Sabrina Ferilli. L’attrice romana si è commossa subito dopo l’esibizione di quattro fratelli italiani che per lavoro hanno dovuto lasciare il nostro paese e emigrare in Svizzera.

La prima che si accorta che c’era in Sabrina Ferilli qualcosa che non andava è stata Maria De Fillippi che è corsa dall’amica per cercare di consolarla senza però riuscirci.

Ad esibirsi c’erano gli Esteriore Brothers quattro fratelli emigrati per lavoro. I quattro fratelli si sono esibiti con la colonna sonora di uno dei pezzi più belli dei Pooh, Uomini soli.

L’esibizione non è stata molto apprezzata da due giudici su quattro. In particolare non erano convinti della bontà dell’esibizione Maria De Filippi e Ruby Zerbi.

Poi Maria De Filippi si è accorta del pianto di Sabrina Ferilli che ha spiegato il motivo per il quale si è commossa: «Mi ha fatto tenerezza. La famiglia, l’immigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero».