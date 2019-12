Le dicono che ha un male incurabile e poi la notizia più bella arriva dalla moglie dell’ex marito

Una donna divorziata, mamma di due bambini , Nicole Hitchen era andata a farsi fare una visita dal medico per dei dolori che accusava e il medico, dopo averla sottoposta a diversi accertamenti le aveva dato una bruttissima notizia: aveva un cancro molto aggressivo e incurabile a meno che non si fosse sottoposta ad una terapia innovativa ma molto costosa. La donna , speranzosa, aveva iniziato al terapia che aveva dato, fin da subito, dei risultati eccezionali di regressione ma ad un certo punto aveva dovuto interrompersi perché la cura in questione costava tantissimo e lei non aveva i soldi necessari per pagarla.

A questo punto si è data dar fare la moglie del suo ex marito, Claire, che appena ha saputo cosa stava affrontando Nicole si è data immediatamente da fare per promuovere una raccolta fondi commentando così: “Non c’è alternativa. I ragazzi hanno bisogno della loro madre e lei merita l’opportunità di vederli crescere, diventare uomini e costruire le proprie famiglie “.

La somma necessaria è stata raggiunta in poco tempo e Nicole si è potuta sottoporre alla cura per intero e ha detto così: “Non credevo fosse possibile tanta solidarietà sono veramente commossa .”

Una storia bellissima che dovrebbe insegnare tanto a tutte quelle famiglie che vivono solo nella guerra e nei conflitti.